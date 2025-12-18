Pordenone–Malpensa in arrivo il Frecciarossa diretto per le Olimpiadi

Un nuovo collegamento ferroviario sta per rivoluzionare i trasporti verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il Frecciarossa diretto da Pordenone a Malpensa offrirà un collegamento comodo e veloce, facilitando gli spostamenti di chi partecipa o assiste all’evento. Una soluzione innovativa che testimonia l’impegno del settore dei trasporti nel garantire efficienza e sostenibilità durante questa grande occasione internazionale.

© Pordenonetoday.it - Pordenone–Malpensa, in arrivo il Frecciarossa diretto per le Olimpiadi Un treno diretto da Pordenone all'aeroporto di Malpensa. Anche il settore dei trasporti si sta preparando all'inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS) hanno deciso di potenziare l'offerta ferroviaria in modo da.

Il piano trasporti per Milano-Cortina 2026, Frecciarossa a Malpensa e collegamenti potenziati. Quali sono le tratte e le date - Trenitalia e Busitalia (Gruppo FS) potenziano la propria offerta con l’arrivo del Frecciarossa a Milano Malpensa e un rafforzamento complessivo dei collegamenti ferroviari e intermodali, in vista dei ... italiaoggi.it

