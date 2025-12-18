Pontedera Le grandi manovre in attacco.

Il mercato di gennaio è alle porte, ma il Pontedera ha già iniziato a muoversi. Le grandi manovre in attacco sono appena cominciate, anticipando le ufficialità che arriveranno tra pochi giorni. Una strategia che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra e aprire nuove prospettive per il girone di ritorno. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti sui prossimi colpi di scena in casa granata.

Anche se le liste dei trasferimenti aprono il 2 gennaio, c'è già il primo movimento di mercato in casa Pontedera. E' l'uscita di Tommaso Andolfi, che ha rescisso il contratto (era legato fino a giugno 2026) per andare al Siena, in Serie D. Altri nomi hanno iniziato a circolare e riguardano il reparto d'attacco. I più gettonati sono quelli di due ex: Andrea Magrassi (in granata nel 2020-21: 14 reti), che è rimasto nel Milan Futuro nonostante la retrocessione in Serie D, e Simone Magnaghi (in granata nel 2021-22), che gioca nel Campobasso. Ma si parla anche di un centravanti brasiliano, Lucca Pelosi Drummond, classe 2004, dell'Internacional di Porto Alegre.

