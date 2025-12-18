I Carabinieri di Pontecagnano Faiano continuano a intensificare i controlli per contrastare lo spaccio di droga. Recentemente, un intervento ha portato all’arresto di un individuo trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinata allo spaccio. L’operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza della comunità e nel combattere il fenomeno della droga sul territorio.

© Zon.it - Pontecagnano Faiano, arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio

Nuovo intervento dei Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Nella giornata del 15 dicembre, i militari hanno proceduto all’arresto di un soggetto ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso delle operazioni di controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di diverse decine di grammi di cocaina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga e a una somma di 110 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Zon.it

Leggi anche: Guidonia Montecelio. I Carabinieri arrestano un 31enne e un 55enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sequestrate decine di dosi di cocaina

Leggi anche: Milano, 'trapper' Daytona KK arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio: trovati un chilo di droga in auto e cinque in casa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Beccato con cocaina, hashish e metadone: scatta l'arresto; Pontecagnano Faiano, spacciatore arrestato; Spaccio di droga a Pontecagnano, pusher arrestato dai carabinieri; Pontecagnano Faiano, arresto per droga: sequestrati hashish, marijuana e metadone.

Deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato pusher nel salernitano - Sempre nella giornata di lunedì, 15 dicembre, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un altro pusher, A. infocilento.it