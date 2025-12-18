Ponte sullo Stretto il fronte del no | Calabria senza ambulanze mentre la politica insegue un miraggio

Il Ponte sullo Stretto continua a dividere, mentre la Calabria affronta sfide urgenti. Tra discussioni sulla Legge di Stabilità 2026 e il bilancio, il fronte del no denuncia un territorio privo di ambulanze e servizi essenziali. La politica sembra inseguire un miraggio, lasciando i cittadini in balia di promesse e incertezze. La questione diventa simbolo di un senso di abbandono e di una crisi che richiede risposte concrete.

Il Consiglio regionale della Calabria sarà chiamato a discutere, tra le altre materie, della Legge di Stabilità regionale 2026 e del bilancio di previsione. È una seduta significativa dopo il recente insediamento della nuova legislatura, segnata fin da subito dal rilancio ossessivo della questione del Ponte sullo Stretto. Ponte sullo Stretto, il fronte del no: Calabria senza ambulanze, mentre la politica insegue un miraggio. Definanziamento del Ponte sullo Stretto, il fronte del "no": "Opera fragile, tolto terreno sotto i piedi a Salvini" - Si chiede che vengano restituiti il miliardo e trecento milioni incautamente sottratti ai veri progetti di sviluppo.

Il delirio dei No Ponte raggiunge vette supreme: il paragone con le ambulanze e l’opposizione ideologica alla grande opera - “Domani il Consiglio Regionale della Calabria sarà chiamato a discutere, tra le altre materie, della Legge di Stabilità regionale 2026 e del bilancio di previsione. strettoweb.com

Ponte sullo Stretto di Messina: perché la Corte dei Conti ha bloccato la convenzione tra Ministero e Stretto di Messina - Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina — infrastruttura da oltre 13 miliardi di euro prevista per collegare Sicilia e Calabria — ha subito un nuovo e significativo stop a causa di una decision ... messinaoggi.it

+++ Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini rilancia: "Apriremo i cantieri nel 2026" +++ Il ministro https://qds.it/ponte-stretto-messina-salvini-cantieri-2026-politica-2/ - facebook.com facebook

Ponte sullo Stretto, per la Corte dei Conti è “incompatibile” con norme Ue: perché i giudici hanno stoppato l’iter x.com

