Ponte Stretto | Schifani tifo per la costruzione e continuo a crederci

Il Ponte sullo Stretto rappresenta un progetto ambizioso e strategico per il futuro del paese. Con un impegno economico di oltre un miliardo di euro da parte della Regione Siciliana, l’iniziativa continua a ricevere sostegno e fiducia. Schifani si dice favorevole e crede fermamente nella realizzazione di questa grande opera, simbolo di progresso e collegamento tra le terre.

L'impegno economico della Regione. La Regione Siciliana ha già dimostrato concretamente il proprio sostegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, stanziando 1 miliardo e 300 milioni di euro. A ribadirlo è stato Renato Schifani, presidente della Regione, sottolineando come sia doveroso contribuire in modo deciso a quella che viene definita una grande opera strategica. Le dichiarazioni a Palermo. Schifani ha parlato a margine del convegno "Noi, il Mediterraneo", svoltosi a Palermo, presso il Marina Yachting Palermo. In quell'occasione, il governatore ha ribadito che la Regione continua a credere con convinzione nel progetto e fa il tifo per la sua realizzazione.

