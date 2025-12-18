Ponte Salvini | Europa stupita dalle discussioni politiche conviti di aver rispettato le normative

Il Ponte sullo Stretto di Messina continua a essere al centro delle attenzioni, con Salvini che sottolinea come l’Europa sia sorpresa dalle discussioni politiche e ritenga che le normative siano state rispettate. Le interlocuzioni con le istituzioni europee sono in corso, con il commissario Tzitzik?stas che si dice favorevole a un’infrastruttura strategica, evidenziando l’incomprensione sulle polemiche che ancora circondano il progetto.

Anche in questi giorni sono in corso le interlocuzioni con le istituzioni europee. Il commissario Tzitzik?stas è vicino alle nostre esigenze, è assolutamente favorevole a un'infrastruttura che serve e si stupisce sul perché ci siano discussioni politiche sul Ponte sullo Stretto di Messina. È. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

