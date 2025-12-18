Ponte di Paderno parte lo studio del traffico | primo tavolo tecnico

Al via lo studio del traffico per il nuovo ponte di Paderno. Regione Lombardia, Rete Ferroviaria Italiana e le province di Bergamo e Lecco hanno inaugurato il primo tavolo tecnico, un passo fondamentale per analizzare e pianificare la viabilità dell’area vasta coinvolta nel progetto. Un impegno condiviso volto a garantire un futuro infrastrutturale più efficiente e sostenibile per la regione.

Nuovo ponte di Paderno. Il traffico aumenterà del 150%: "Un piano contro il disastro" - L’assessore Terzi istituisce un tavolo tecnico con gli esperti di Rfi. msn.com

Nuovo Ponte di Paderno, Rfi: “A fianco del San Michele con un concorso internazionale per la progettazione” - Pubblicata oggi la relazione conclusiva di Rfi sul nuovo ponte di Paderno Per Rfi la collocazione migliore è quella in affiancamento al San Michele. msn.com

