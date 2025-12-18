Ponte di Blevio ricostruite le spalle | getto della soletta entro Natale e Bailey verso lo smontaggio a fine gennaio
Proseguono secondo i tempi previsti i lavori di ricostruzione del ponte di Blevio sulla Strada Provinciale Lariana, danneggiato dagli eventi meteorologici dello scorso settembre. Sono in corso le operazioni di getto della soletta e l’installazione delle spalle con il sistema Bailey, che dovrebbe essere smontato entro fine gennaio, garantendo il rispetto del cronoprogramma e la ripresa della viabilità.
Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori di ricostruzione del ponte di Blevio lungo la Strada Provinciale Lariana, danneggiato dagli eventi meteorologici dello scorso settembre. In questi giorni, fa sapere la Provincia di Como, si è conclusa una delle fasi più delicate dell’intervento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
