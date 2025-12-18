In un momento cruciale per il futuro dell’Europa, la Polonia e Tusk mettono in guardia: senza supporto finanziario a Kiev, il prezzo potrebbe essere altissimo, non solo per l’Ucraina ma per l’intera Unione. Leader europei si confrontano a Bruxelles per decidere le strategie di sostegno nei prossimi due anni, affrontando una scelta che potrebbe definire il destino del continente.

© Imolaoggi.it - Polonia, Tusk: “Soldi a Kiev oggi o sangue domani in Europa”

Per i leader Ue la “scelta” è semplice: “O soldi oggi o sangue domani. E non parlo dell’Ucraina, ma dell’Europa” Leader europei riuniti oggi, e probabilmente anche domani, a Bruxelles per decidere su come finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni. “Non lasceremo mai questo Consiglio senza una decisione finale per garantire le esigenze finanziarie dell’Ucraina per. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: Il vertice Ue sugli asset russi. Tusk: "Soldi oggi o sangue domani"

Leggi anche: Vertice Ue sugli asset russi. Il premier polacco Tusk: “Soldi oggi o sangue domani”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Guerra Ucraina Russia, leader Ue: Forza multinazionale. Trump: Vicini alla pace; Asset, garanzie e adesione di Kiev: l'Europa cerca di alzare la voce.

Ue, Tusk: "Soldi oggi o sangue domani, non solo in Ucraina ma Europa" - "Ora abbiamo una scelta semplice: o soldi oggi o sangue domani, e non parlo solo dell'Ucraina, parlo dell'Europa, e questa è una decisione che spetta a noi e solo a noi ... quotidiano.net

Ucraina, al Consiglio Europeo il nodo degli asset russi. Tusk: "Scelta tra soldi oggi o sangue domani" – La diretta - La guerra in Ucraina e la strada, sempre più in salita, per l’utilizzo degli asset russi congelati in Europa per finanziare Kiev: questi i temi al centro del Consiglio Europeo che prende il via oggi 1 ... msn.com