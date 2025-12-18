Polonia Tusk | Soldi a Kiev oggi o sangue domani in Europa
In un momento cruciale per il futuro dell’Europa, la Polonia e Tusk mettono in guardia: senza supporto finanziario a Kiev, il prezzo potrebbe essere altissimo, non solo per l’Ucraina ma per l’intera Unione. Leader europei si confrontano a Bruxelles per decidere le strategie di sostegno nei prossimi due anni, affrontando una scelta che potrebbe definire il destino del continente.
Per i leader Ue la “scelta” è semplice: “O soldi oggi o sangue domani. E non parlo dell’Ucraina, ma dell’Europa” Leader europei riuniti oggi, e probabilmente anche domani, a Bruxelles per decidere su come finanziare l’Ucraina nei prossimi due anni. “Non lasceremo mai questo Consiglio senza una decisione finale per garantire le esigenze finanziarie dell’Ucraina per. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
