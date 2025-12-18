Polonia riprende la produzione di mine antiuomo per difendersi dalla Russia

La Polonia ha annunciato il ripristino della produzione di mine antiuomo, motivandolo con la necessità di rafforzare la propria difesa contro le minacce russe. Lo scorso agosto, Varsavia ha comunicato l'intenzione di uscire dal trattato internazionale che ne vieta l'uso, segnando un nuovo capitolo nelle tensioni e nelle strategie di sicurezza della regione.

© Imolaoggi.it - Polonia, riprende la produzione di mine antiuomo “per difendersi dalla Russia” Lo scorso agosto, analogamente ad altre capitali europee, Varsavia ha annunciato l'intenzione di ritirarsi storico trattato che ne vieta l'uso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: La Polonia riprende la produzione delle mine antiuomo per difendere i confini dalla minaccia della Russia Leggi anche: Mine antiuomo nascoste in garage a Laterza, 26enne arrestato e artificieri in azione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Polonia riprende la produzione delle mine antiuomo per difendere i confini dalla minaccia della Russia; La Polonia riprende la produzione delle mine antiuomo per difendere i confini dalla minaccia della Russia. La Polonia riprende la produzione delle mine antiuomo per difendere i confini dalla minaccia della Russia - L'attuale contesto di crescente insicurezza sul continente europeo, caratterizzato dalla guerra in Ucraina, sta portando la Polonia a riavviare la produzione delle mine antiuomo dopo uno stop impresso ... europa.today.it

La Polonia inizierà a piazzare milioni di mine terrestri lungo il suo confine orientale con Russia e Bielorussia - La Polonia si sta preparando a riavviare la produzione di mine antiuomo per la prima volta dalla Guerra Fredda, con l'intenzione di dispiegarle lungo il confine orientale e potenzialmente fornirle all ... gamereactor.it

La Polonia riprende la produzione delle mine antiuomo per difendere i confini dalla minaccia della Russia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.