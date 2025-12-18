Poliziotti nel mirino di Askatasuna | cosa lanciano sugli agenti vergogna rossa

Gli antagonisti dei centri sociali, tra cui Askatasuna, si scagliano contro le forze dell'ordine con atti e dichiarazioni che alimentano tensioni e polemiche. Dopo lo sgombero, il clima si infiamma, e i manifestanti accusano il governo di ingiustizia, alimentando un clima di scontro che mette in discussione il rispetto delle istituzioni e la convivenza civile.

Dopo lo sgombero di Askatasuna, ecco che gli antagonisti dei centri sociali frignano e dichiarano guerra al governo. Un migliaio di presenti continua a stazionare di fronte allo stabile di corso Regina Margherita 47. Dopo una lunga serie di interventi, lungo un corso Regina Margherita blindato e spettrale, è partito il corteo al grido di "Askatasuna non si tocca, lo difenderemo con la lotta". La polizia è in assetto anti sommossa davanti alla sede del centro sociale. Nel giro di pochi istanti la tensione fra la Polizia e i militanti di Askatasuna a Torino è salita alle stelle. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine che presidiano l'ingresso del centro sociale e hanno risposto con gli idranti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

