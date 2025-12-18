Poliziotti in ospedale regalano zaini e gadget ai bimbi ricoverati a Caserta

In un gesto di grande umanità, i poliziotti della Questura di Caserta hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’. Con zaini e gadget, hanno portato un sorriso ai bambini ricoverati, dimostrando vicinanza e solidarietà in un momento delicato. Un'iniziativa che ha saputo unire il valore della sicurezza con il calore dell’attenzione umana.

I piccoli pazienti ricoverati presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale 'Sant'Anna e San Sebastiano' di Caserta hanno ricevuto la visita della Polizia di Stato. Un'occasione speciale, che si rinnova anche quest'anno, per dimostrare vicinanza e sostegno ai bambini e ai loro genitori. Durante la visita, cui ha partecipato anche il Questore di Caserta Andrea Grassi, accompagnato dal personale del Drappello della Polizia di Stato presso l'Ospedale di Caserta, sono stati consegnati in dono ai bimbi berretti, zaini e altri gadget. Un semplice gesto per strappare un sorriso ai più piccoli ed accendere l'entusiasmo in occasione delle prossime festività natalizie; un momento di condivisione, sorrisi e solidarietà, per dimostrare il valore della Polizia di Stato e degli uomini in divisa, oltre il semplice ruolo istituzionale.

