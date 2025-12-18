Polizia al centro sociale Askatasuna il blitz per l’assalto alla Stampa | agenti a casa di militanti pro Pal | possibile sgombero

La tensione cresce tra gli attivisti torinesi di Askatasuna, dopo un blitz delle forze dell’ordine iniziato all’alba. L’operazione di perquisizione nello storico centro sociale, occupato dal 1996, alimenta il timore di uno sgombero imminente. La situazione si fa sempre più delicata, mentre si intensificano le preoccupazioni sulla possibile chiusura di uno spazio simbolo di lotta e aggregazione.

Il timore di un possibile sgombero del centro sociale Askatasuna si sempre più concreto tra gli attivisti torinesi, dopo che dall’alba di oggi le forze dell’ordine hanno dato il via a un’operazione di perquisizione nello storico stabile occupato dal 1996 in corso Regina Margherita 47. «Potrebbe essere possibile lo sgombero», hanno scritto sui social alcuni militanti, mentre la Digos della questura torinese, affiancata dai reparti mobili, sta setacciando l’edificio. Le perquisizioni si sono estese anche ad abitazioni di attivisti legati al centro sociale e a collettivi studenteschi. Al momento dell’irruzione, gli agenti hanno trovato all’interno sei persone tra il quinto e il sesto piano dello stabile, una presenza che potrebbe creare frizioni con il recente patto di collaborazione stipulato con il Comune per la gestione del solo pianoterra. 🔗 Leggi su Open.online

