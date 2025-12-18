politica in lutto la tragedia davanti a tutti

Una tragedia improvvisa scuote la politica marchigiana, lasciando senza parole un’intera comunità. La perdita di una figura stimata nel settore locale e sanitario apre un momento di riflessione e dolore collettivo, ricordando quanto sia fragile il confine tra vita e impegno pubblico. Un lutto che investe tutti, chiamando a un attento ascolto e a una solidarietà condivisa.

– Una morte improvvisa ha colpito il mondo della politica locale e della sanità marchigiana. L’ex sindaco di Folignano, Pasquale Allevi, è deceduto in seguito a un grave incidente avvenuto mentre stava disputando una partita di padel con alcuni amici. La notizia si è diffusa rapidamente tra istituzioni, colleghi e cittadini, suscitando sgomento e cordoglio. Secondo le prime informazioni, l’episodio è avvenuto in un contesto di svago e attività sportiva e si è trasformato in pochi istanti in una situazione di estrema emergenza sanitaria. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

