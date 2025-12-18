Matteo Politano commenta l’intervento di Rabiot, riconoscendo il colpo e accettando la decisione arbitrale. Dopo la vittoria contro il Milan, l’attaccante del Napoli si è espresso a Mediaset, sottolineando la determinazione della squadra nel proseguire il cammino nonostante gli episodi sfavorevoli. Le sue parole riflettono lo spirito di resilienza e concentrazione che caratterizza il gruppo azzurro in questa stagione.

© Ilnapolista.it - Politano: «L’intervento di Rabiot ha fatto male. Accettiamo la decisione dell’arbitro e andiamo avanti»

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan Le parole di Politano. Rabio sull’intervento su di te? « Dal campo ha fatto male, è un intervento da dietro e non poteva mai prendere la palla. Accettiamo la decisione dell’arbitro e andiamo avanti. Abbiamo fatto una grandissima partita, interpretata bene e siamo contenti» La vostra fase difensiva «In una partita del genere quando ci metti voglia di difendere tutti insieme è difficile per le altre squadre venire a farci gol» Un Napoli vivissimo con la azzima «Sì, abbiamo ritrovato le energie e quando stiamo bene fisicamente e mentalmente è dura per tutti quanti» L'articolo Politano: «L’intervento di Rabiot ha fatto male. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Gianfranco Vissani perde la Stella Michelin: "Non è una scelta che fa male. Andiamo avanti ugualmente"

Leggi anche: Italia, la decisione di Gattuso: ecco il sostituto dell’infortunato Politano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Politano: “Fallo di Rabiot? Non poteva mai prendere la palla. Quando giochiamo così…” - Le parole dell'attaccante del Napoli dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa vinta stasera contro il Milan ... fcinter1908.it