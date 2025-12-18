Politano | Cazzimma attenzione e sacrificio | così abbiamo strameritato la finale

Dopo una semifinale emozionante, Politano sottolinea i valori che hanno portato il Napoli alla finale: cazzimma, attenzione e sacrificio. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, meritando ampiamente il passaggio del turno. Un risultato che conferma la forza del gruppo e la voglia di lottare fino all’ultimo istante, lasciando il pubblico azzurro entusiasta e fiducioso per il prossimo obiettivo.

Politano, recupero lampo e Torino nel mirino. Il Napoli avrà subito l'ala a tutta fascia - Un po’ perché la "stazza" lo consente, e un po’ perché – in fondo – si era capito anche dopo gli esami strumentali che il danno ... gazzetta.it

Politano: "Sono un napoletano d'adozione. Vi dico in cosa mi ha migliorato Conte" - Atalanta, Politano: "Vogliamo rilanciarci dopo la sconfitta a Bologna" Il Napoli deve reagire dopo il 2- corrieredellosport.it

Dobbiamo solo metterci d'accordo: i giocatori vanno ruotati o no Perché se la stampa scrive che giocheranno Politano e JJ e nei commenti leggo mal di pancia, che senso ha che lo stesso dolore al pancino si verifica poi quando qualcuno si infortuna È solo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.