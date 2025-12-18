Polisportiva Policiano Bettarelli e Sadocchi vincono il 33° Grand Prix

La Polisportiva Policiano chiude il suo anno sportivo con il trionfo del 33° Grand Prix 2025, un evento ricco di premi, festa e solidarietà. Bettarelli e Sadocchi si sono aggiudicati le vittorie, mentre la serata ha rappresentato un momento di condivisione e speranza per il nuovo anno. Un’occasione per celebrare i successi e anticipare i prossimi impegni della polisportiva.

© Lortica.it - Polisportiva Policiano, Bettarelli e Sadocchi vincono il 33° Grand Prix Concluso l’anno sportivo della Polisportiva Policiano con il 33° Grand Prix 2025: premi, festa, solidarietà e l’annuncio dei primi appuntamenti del nuovo anno POLICIANO – Si è concluso nei giorni scorsi l’anno sportivo della Polisportiva Policiano con la serata finale dedicata al 33° Grand Prix 2025. A conquistare il titolo sono stati Stefano Bettarelli in campo maschile e Giulia Sadocchi in quello femminile. Sul podio, alle loro spalle, Tommaso Lisi e Fabio Bigiarini tra gli uomini, Veronica Nocentini e Matilde Bartoli tra le donne. L’evento conclusivo ha visto la partecipazione di oltre 160 persone tra atleti, familiari, sponsor e autorità, riunite per la tradizionale cena sociale e per la premiazione dell’attività svolta durante l’anno. 🔗 Leggi su Lortica.it Leggi anche: Scatizzi e Sadocchi vincono la 5ª Corsa Coop.Fi, trionfo per la Polisportiva Policiano Leggi anche: Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron cadono, Chock-Bates vincono le Finali Grand Prix Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gran festa per la Policiano. Bettarelli e Sadocchi al top - Podismo: stasera è in programma la proclamazione dell’atleta dell’anno. lanazione.it

Giulia Sadocchi e Stefano Bettarelli sono gli Atleti dell'anno 2025: la cerimonia di premiazione - I due, rispettivamente in campo maschile e femminile, sono i vincitori del Grand Prix di questa stagione. arezzonotizie.it

Unione Polisportiva Policiano, la proclamazione dell’Atleta dell’Anno - Arezzo, 12 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre, a conclusione di un anno ricco di sport e risultati, presso i locali della Unione Polisportiva Policiano si svolgerà la proclamazione dell’Atleta ... msn.com

AREZZO. UP POLICIANO. PREMIAZIONI ATLETA DELL'ANNO ,GRAND PRIX EALTRI RICONOSCIMENTI Nel fine settimana alla sede dell’Unione Polisportiva Policiano alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi , il Co - facebook.com facebook

