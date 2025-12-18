Polisportiva Policiano Bettarelli e Sadocchi vincono il 33° Grand Prix

La Polisportiva Policiano chiude il suo anno sportivo con il trionfo del 33° Grand Prix 2025, un evento ricco di premi, festa e solidarietà. Bettarelli e Sadocchi si sono aggiudicati le vittorie, mentre la serata ha rappresentato un momento di condivisione e speranza per il nuovo anno. Un’occasione per celebrare i successi e anticipare i prossimi impegni della polisportiva.

Concluso l’anno sportivo della Polisportiva Policiano con il 33° Grand Prix 2025: premi, festa, solidarietà e l’annuncio dei primi appuntamenti del nuovo anno POLICIANO – Si è concluso nei giorni scorsi l’anno sportivo della Polisportiva Policiano con la serata finale dedicata al 33° Grand Prix 2025. A conquistare il titolo sono stati Stefano Bettarelli in campo maschile e Giulia Sadocchi in quello femminile. Sul podio, alle loro spalle, Tommaso Lisi e Fabio Bigiarini tra gli uomini, Veronica Nocentini e Matilde Bartoli tra le donne. L’evento conclusivo ha visto la partecipazione di oltre 160 persone tra atleti, familiari, sponsor e autorità, riunite per la tradizionale cena sociale e per la premiazione dell’attività svolta durante l’anno. 🔗 Leggi su Lortica.it

