Poletti, ministro con la falce: "Apprezzo il coraggio di chi innova Bologna"

È lui "il ministro con la falce". Giuliano Poletti, titolare al Lavoro nei governi Renzi e Gentiloni, imolese (e romagnolo) doc, lo ripete e lo condensa nell’ultimo, omonimo libro a quattro mani con Niccolò Guicciardini. "Io raccontavo e lui scriveva – dice l’ex ministro –, dato che ho sempre preferito parlare, avendo imparato da mio nonno mentre raccontava le favole". Poletti presenta ‘ Il ministro con la falce. Storia di un impegno tra cooperazione e competizione ’ (Rubbettino) oggi alle 17.30 alla libreria coop Zanichelli con Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna, e Carlo Lucarelli. Poletti, perché "la falce"? "Ho voluto raccontare in maniera semplice le mie radici, il mio modo di essere e di pensare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

