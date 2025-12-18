Polentatombola solidale per sostenere i giovani con autismo

Partecipa alla Polentatombola solidale e unisci divertimento e solidarietà. Sabato 20 dicembre, presso il Pala Leo della Parrocchia San Paolo Apostolo a Ravenna, potrai sostenere i giovani con autismo vivendo un momento di allegria e generosità. Un evento di beneficenza a premi che fa la differenza, invitandoti a condividere un gesto di solidarietà in compagnia di amici e familiari. Ti aspettiamo per una giornata speciale!

