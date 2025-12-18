Poesia musica e contrasto alla violenza di genere | arriva l' evento Parole infuse con la scrittrice Yuleisy Cruz Lezcano
Il 20 dicembre a Cesena, arriva “Parole infuse”, un evento multisensoriale che unisce poesia e musica per sensibilizzare sulla violenza di genere. Con la partecipazione della scrittrice Yuleisy Cruz Lezcano, questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità e promuovere un messaggio di speranza e consapevolezza attraverso l’arte. Un’occasione per riflettere e condividere valori fondamentali in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.
Sabato 20 dicembre, alle ore 18, a Cesena si tiene l'evento “Parole infuse”, un progetto multisensoriale tra poesia e musica volto a sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere. L’iniziativa vede la partecipazione della poetessa e dottoressa Yuleisy Cruz Lezcano, del musicista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Al via le iscrizioni al corso: “Uguali diversi nella convivenza. Identità di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza”
Leggi anche: "Uguali diversi nella convivenza. Identità di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza”. Il corso
Parole Infuse Cesena: Musica e Poesia contro la Violenza sulle Donne.
Parole Infuse Cesena: Musica e Poesia contro la Violenza sulle Donne - LIMO APS e Apeiron ODV presentano “Parole Infuse”, un evento multisensoriale tra musica e poesia dedicato al contrasto della violenza sulle donne, che si terrà il 20 dicembre alle 18:00 presso la sede ... eroicafenice.com
Santa Maria Capua Vetere, Patrizio Ranieri Ciu: «Musica, poesia e filosofia per contrastare violenza» - Al teatro “Garibaldi” di Santa Maria Capua Vetere ieri sera è andato in scena lo spettacolo teatrale e musicale “Questo non è amore”. ilmattino.it
Oristano, all'Othoca si riflette sul significato delle parole in contrasto alla violenza di genere - All’Othoca di Oristano si continua a riflettere sul significato delle parole in contrasto alla violenza di genere, in un percorso iniziato venerdì scorso con ... unionesarda.it
Nuovi percorsi di scoperta nella biblioteca francese di Firenze Musica, poesia, pensiero e romanzo: alla Biblioteca dell’Institut français di Firenze puoi esplorare autori e figure straordinarie come Frédéric Chopin, Caterina II, Arthur Rimbaud, Pierre Teilhard - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.