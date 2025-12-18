Poesia musica e contrasto alla violenza di genere | arriva l' evento Parole infuse con la scrittrice Yuleisy Cruz Lezcano

Il 20 dicembre a Cesena, arriva “Parole infuse”, un evento multisensoriale che unisce poesia e musica per sensibilizzare sulla violenza di genere. Con la partecipazione della scrittrice Yuleisy Cruz Lezcano, questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità e promuovere un messaggio di speranza e consapevolezza attraverso l’arte. Un’occasione per riflettere e condividere valori fondamentali in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Sabato 20 dicembre, alle ore 18, a Cesena si tiene l'evento "Parole infuse", un progetto multisensoriale tra poesia e musica volto a sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere. L'iniziativa vede la partecipazione della poetessa e dottoressa Yuleisy Cruz Lezcano, del musicista.

