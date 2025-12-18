Pochi soldi operatori stremati e contenziosi | la vita sospesa delle donne nelle case rifugio di Catania

Le donne che trovano rifugio nelle case di Catania affrontano una realtà fatta di poche risorse, operatori stremati e continui contenziosi. Arrivano spesso nel cuore della notte, con poche cose in mano e un senso di emergenza. Alcune restano ore in attesa davanti a cancelli senza nome, intrappolate tra speranza e disperazione, cercando un luogo sicuro in cui ricostruire la propria vita.

C'è chi arriva in piena notte, con i figli in pigiama e due buste di plastica raccolte in fretta. C'è chi resta ore in macchina davanti a un cancello senza nome, incapace di entrare perché il corpo trema e la testa ripete che non c'è alternativa. C'è chi studia come dire al proprio bambino che la.

