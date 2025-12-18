Poca neve e rincari difficile inizio della stagione dello sci

L'inizio della stagione sciistica si presenta complicato, tra poca neve e aumenti dei costi. I nebbi, che causano ritardi e interruzioni nelle gare di Coppa del Mondo, complicano il calendario e sconvolgono le trasmissioni televisive. Temperature in aumento, anche a quote elevate, aggravano la situazione, rendendo difficile pianificare e godersi appieno lo sport sulla neve.

AGI - Nebbioni che causano enormi ritardi alle gare di Coppa del mondo, tra partenze posticipate e lunghe interruzioni di gare iniziate che mandano in tilt i palinsesti televisivi, diffusa carenza di neve, temperature che anche a 2.000 metri superano lo zero facendo diventare la neve granulosa e soprattutto non consentendo l' operatività dei cannoni per la produzione di neve artificiale. Alla vigilia delle due tradizionali vacanze sulla neve di Natale e Capodanno si può parlare di allarme neve tra caldo e pioggia. La stagione sciistica 20252026 si preannuncia difficile sia per l' innevamento che a livello di costi, decisamente lievitati sia in termini di attrezzatura che di servizi, hotel, case-vacanza, ristoranti e luoghi dedicati all' Après-ski.

