Pobega | Schweinsteiger il mio idolo Italiano? Il suo modo di vedere il calcio non è cambiato Su Chiellini…
In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Pobega riflette sulla sua esperienza con il Bologna e condivide pensieri sui suoi idoli e compagni di squadra. Con sincerità, il centrocampista rivela l’influenza di Schweinsteiger e il suo modo di approcciarsi al calcio, mantenendo intatto il suo stile. Tra ricordi e ambizioni, le parole di Pobega offrono uno sguardo autentico sulla sua carriera e sulle sue passioni.
Pobega in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della sua avventura con il Bologna e anche di altri temi. Ecco uno stralcio delle sue parole Tommaso Pobega, il “Dottor” Pobega, unisce la laurea in Economia a una carriera calcistica in ascesa. A Riad, pronto a sfidare l’Inter in Supercoppa con la maglia del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
