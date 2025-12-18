Pluribus Vince Gilligan | Ho un' idea precisa sul finale più di quelle che avevo per Breaking Bad

Vince Gilligan svela di avere un'idea ancora più precisa del finale rispetto a Breaking Bad, alimentando l'attesa per la nuova stagione di Pluribus. L'acclamata serie sta tornando in lavorazione, promettendo emozioni e sorprese. Ecco cosa ha anticipato il creatore, lasciando i fan ansiosi di scoprire cosa riserva questa attesa attesissima nuova avventura.

© Movieplayer.it - Pluribus, Vince Gilligan: "Ho un'idea precisa sul finale, più di quelle che avevo per Breaking Bad" L'acclamata serie di Vince Gilligan farà ritorno con una nuova stagione attualmente in lavorazione, ecco cosa ha anticipato il suo autore nell'attesa. Dopo l'exploit di Pluribus, divenuta la serie più vista di sempre su Apple TV, Vince Gilligan è già al lavoro sulla seconda stagione, di cui al momento si sa poco o niente, ma il creatore ci rassicura rivelando di avere le idee chiare su come concludere lo show. Interpretata da Rhea Seehorn, Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga, Pluribus conduce lo spettatore in un mondo invaso da una misteriosa ondata di felicità da cui è immune Carol Sturka, la persona più triste della Terra.

