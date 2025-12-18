Più valore alla grotta di San Zanobi

Il Partito Democratico propone un percorso di valorizzazione e riqualificazione della storica grotta di San Zanobi, situata sulla collina di Casignano, un simbolo della comunità scandiccese. Con una mozione presentata in consiglio comunale, si punta a riscoprirne il valore culturale e storico, rendendola un luogo più accessibile e valorizzato per cittadini e visitatori. Un progetto che mira a rafforzare l’identità e il patrimonio locale.

Valorizzare e riqualificare la grotta di San Zanobi. È la proposta del Partito Democratico, che ha presentato in consiglio comunale una mozione per avviare un percorso di valorizzazione e riqualificazione di questo luogo che si trova sulla collina di Casignano, uno dei luoghi simbolici della comunità scandiccese. San Zanobi è Patrono di Scandicci dal 1983, una scelta voluta dalla sindaca Pci Mila Pieralli per affermare con forza l'identità della nostra città e consolidare il senso di appartenenza della comunità scandiccese. "La Grotta e l'antico sentiero in pietra – dice il capogruppo Pd, Andrea Anichini (in foto)– oggi tracciato CAI ma un tempo percorso da contadini e commercianti rappresentano un patrimonio storico, naturale e popolare che merita attenzione e cura.

