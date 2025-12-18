Più screening e maggiore adesione delle donne alle vaccinazioni | il bilancio di genere dell' Asl Bari
L’Asl Bari evidenzia un aumento dello screening e un’adesione più elevata delle donne alle vaccinazioni nel 2025. Grazie a iniziative mirate, si registra una maggiore consapevolezza e partecipazione della popolazione femminile, contribuendo a migliorare la salute collettiva e a promuovere la prevenzione. Un risultato che sottolinea l’importanza di strategie di comunicazione e di accesso ai servizi sanitari più inclusive e efficaci.
Nel 2025, nel territorio della Asl Bari, sono state erogate oltre 7,7 milioni di prestazioni ambulatoriali a 435.761 utenti, con una quota del 58% a favore delle donne. Nel 2024, sono stati effettuati 46.231 ricoveri ordinari a 35.806 utenti, con una distribuzione complessivamente equilibrata tra. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Pasta fatta in casa, medicina di genere, vaccinazioni e screening: il ricco sabato dorico di “Extra Salute”
Leggi anche: Il FrecciaRosa 2025 fa tappa a Roma: test, vaccinazioni e screening gratuiti per uomini e donne
Screening mammografico: serve adesione del 100% e minori disuguaglianze di accesso - “Nell’ultimo decennio la sopravvivenza delle pazienti a cinque anni dalla diagnosi di tumore al seno è aumentata di circa l’88%. laprovinciapavese.gelocal.it
Screening oncologici in Toscana: alta adesione e fiducia in crescita - Dopo gli anni Covid abbiamo fatto un grande lavoro per recuperare gli appuntamenti persi e la fiducia dei cittadini nella prevenzione. lanazione.it
Tumori: migliora l’adesione ai programmi di screening - Nel 2023 il numero di persone di età compresa tra 50 e 69 anni invitate a eseguire il test di screening per la ricerca del sangue occulto nelle feci (Sof) è stato di quasi 8 milioni, pari al 94% della ... repubblica.it
L'intervento del sovrano punterà a una maggiore attenzione sugli esami di screening. Dal 2024 gli è stato diagnosticato un tumore, di cui non ha mai rivelato il tipo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.