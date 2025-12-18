Più screening e maggiore adesione delle donne alle vaccinazioni | il bilancio di genere dell' Asl Bari

L’Asl Bari evidenzia un aumento dello screening e un’adesione più elevata delle donne alle vaccinazioni nel 2025. Grazie a iniziative mirate, si registra una maggiore consapevolezza e partecipazione della popolazione femminile, contribuendo a migliorare la salute collettiva e a promuovere la prevenzione. Un risultato che sottolinea l’importanza di strategie di comunicazione e di accesso ai servizi sanitari più inclusive e efficaci.

