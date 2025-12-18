Più giornate lavorative per i forestali Fai-Flai-Uila | Regione ha mantenuto impegni

La Regione ha confermato il suo impegno verso i lavoratori forestali, approvando l’emendamento alla Finanziaria che aumenta le giornate di garanzia, come richiesto da Fai-Flai-Uila. Un passo importante per valorizzare il settore e garantire maggiore stabilità agli operai, risultato di un impegno mantenuto dall’amministrazione regionale.

