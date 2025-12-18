Pisa collegata al cuore dei Balcani | Wiizz Air lancia la rotta estiva verso Belgrado

Scopri un nuovo ponte tra Pisa e i Balcani con Wizz Air. La compagnia, preferita da oltre 20 milioni di italiani nel 2025, amplia la sua rete con un collegamento diretto verso Belgrado. Un’opportunità perfetta per viaggi estivi all’insegna di comodità e convenienza, aprendo le porte a nuove avventure tra Italia e Serbia.

Wizz Air, compagnia aerea scelta da oltre 20 milioni di passeggeri in Italia nel corso del 2025, annuncia il lancio di un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Pisa e quello di Belgrado. La nuova rotta mira a diventare un riferimento per il turismo culturale, il crescente comparto dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Wizz Air, nuovo collegamento diretto Pisa-Belgrado Leggi anche: Pisa-Belgrado, si vola: Wizz Air inaugura il nuovo collegamento bisettimanale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Wizz Air, nuovo collegamento diretto Pisa-Belgrado - Due frequenze settimanali, il martedì e il sabato; i voli saranno operati con l’aeromobile di ultima generazione ... msn.com

Il Faro Immobiliare Pisa Viareggio Firenze - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.