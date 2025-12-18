Una tensione esplosa nel consiglio comunale di Pisa, con la Lega che esprime massima solidarietà al proprio capogruppo, Giovanni Pasqualino, accusando un esponente del Pd di aver compiuto attacchi verbali durante un dibattito. La vicenda mette in evidenza le tensioni politiche e le dinamiche interne alla città, alimentando il dibattito pubblico e richiedendo chiarimenti ufficiali.

© Firenzepost.it - Pisa: bufera in consiglio comunale. La Lega accusa un esponente Pd di “attacchi verbali” al suo capogruppo

"Massima solidarietà al nostro capogruppo in Consiglio comunale a Pisa, Giovanni Pasqualino - si legge nel documento - fatto oggetto di attacchi verbali da parte di un esponente del Pd durante un dibattito Consiliare. Un episodio da stigmatizzare con forza che, addirittura, avrebbe potuto degenerare se non ci fosse stato l'intervento di alcuni presenti che hanno bloccato l'esagitato rappresentante piddino" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

