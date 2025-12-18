Pisa-Belgrado si vola | Wizz Air inaugura il nuovo collegamento bisettimanale

Wizz Air apre un nuovo collegamento diretto tra Pisa e Belgrado, rafforzando i legami tra la Toscana e i Balcani. Con un volo bisettimanale, questa nuova rotta offre opportunità di viaggio più semplici e convenienti, favorendo lo scambio culturale e commerciale tra le due realtà. Un ponte aereo che apre nuove prospettive per viaggiatori e imprese, consolidando la presenza di Wizz Air nel cuore del Mediterraneo e dei Balcani.

PISA – Nuovo ponte aereo tra la Toscana e i Balcani. Wizz Air inaugura il collegamento diretto Pisa-Belgrado. Una rotta strategica, studiata per intercettare sia il traffico business che il turismo culturale verso la capitale serba. Si vola con due frequenze settimanali: ogni martedì e sabato. La tratta sarà coperta dai moderni Airbus A321neo. Con questa aggiunta, salgono a cinque le destinazioni servite dalla compagnia low cost dallo scalo pisano, affiancandosi a Tirana, Varsavia, Katowice e Bucarest. I numeri premiano la strategia. Nel 2025 Wizz Air ha trasportato su Pisa quasi 385mila passeggeri, registrando una crescita del 12,6%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Wizz Air, nuovo collegamento diretto Pisa-Belgrado Leggi anche: Budapest è più vicina. Si vola anche con Wizz Air La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Wizz Air, nuovo collegamento diretto Pisa-Belgrado - Due frequenze settimanali, il martedì e il sabato; i voli saranno operati con l’aeromobile di ultima generazione ... msn.com

