Pippo una seconda possibilità | dal recupero alla ricerca di una famiglia

Dopo un percorso di cure e rinascita, Pippo si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Questa è la sua seconda possibilità, un'occasione di speranza per trovare affetto e serenità in una famiglia che possa dargli l'amore che merita. Un viaggio verso il recupero e la felicità, pronto a ripartire con entusiasmo e fiducia.

Dopo un lungo periodo di trattamenti medici e di recupero, Pippo, un cane che ha attraversato momenti particolarmente difficili, sta per iniziare una nuova fase della sua vita. Dopo essere stato dimesso dalla clinica, il cucciolo si prepara ad affrontare un nuovo capitolo nella città di Ravenna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

