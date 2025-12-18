Pippo Baudo confronto serrato | battaglia sull' eredità cosa sta succedendo

La controversia sull’eredità di Pippo Baudo, iconico volto della televisione italiana, continua a tenere banco. Dopo la scomparsa dello showman lo scorso agosto, si sono aperti confronti serrati tra i figli Tiziana e Alessandro e la storica assistente Dina Minna. La disputa si fa sempre più accesa, mentre le trattative sembrano ancora in corso. Un caso che tiene con il fiato sospeso fan e addetti ai lavori.

Si starebbe ancora trattando per l'eredità di Pippo Baudo, storico conduttore della tv italiana scomparso lo scorso agosto: da una parte ci sarebbero i figli Tiziana e Alessandro Baudo e dall'altra la storica assistente Dina Minna. Nei suoi tre testamenti, il presentatore avrebbe chiesto che tutti i suoi beni venissero venduti e tutti i soldi divisi in tre parti: il 35% da destinare a ogni figlio e il restante 30% a Minna. Prima di procedere, però, si starebbe cercando di fare chiarezza sull'ammontare dell'eredità. Il Corriere della Sera parla di "un confronto serrato fra gli eredi". In ballo ci sarebbero case, ville e terreni.

Eredità Pippo Baudo, va avanti (tra i dissidi) la trattativa tra figli e segretaria. Le ville vendute prima della morte e tutti gli altri immobili - Un groviglio da sbrogliare prima delle assegnazioni definitive dei beni del conduttore ai due figli Tiziana e Alessandro e alla segretaria storica Dina Menna

Pippo Baudo, mistero sull'eredità che nessuno ha (ancora) accettato: i dubbi degli eredi sul valore del patrimonio e il caso Dina Minna - È diventato un caso il lascito del celebre presentatore tv morto lo scorso 16 agosto che ad oggi galleggia in un limbo e non è stato

