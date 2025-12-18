Pioggia di squalifiche Punite le offese agli arbitri

Le recenti decisioni del giudice sportivo hanno portato a una pioggia di squalifiche, punendo comportamenti inaccettabili. In Eccellenza, il difensore Manuel Andreotti dell’Arcetana ha ricevuto quattro giornate di stop per aver rivolto espressioni irriguardose a un assistente arbitrale. Le sanzioni sottolineano l’importanza del rispetto e della correttezza in campo, segnando un monito chiaro a tutti gli atleti.

Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza quattro gare al difensore Manuel Andreotti (Arcetana) per aver rivolto espressioni irriguardose verso un assistente arbitrale. Una gara a De Luca e Iodice (Brescello Piccardo). In Promozione multa di 150 euro al Casalgrande per intemperanze dei propri sostenitori. Out fino al 14 febbraio 2026 il dirigente Enrico Crepaldi (Casalgrande) per offese verso l'arbitro; una settimana di stop al d.s. Cristian Grillenzoni (Virtus Correggio) per proteste verso l'arbitro. Tre turni al terzino Sabri Mhadibu (Montecchio) perché applaudiva ironicamente il pubblico, inoltre nell'abbandonare il terreno di gioco faceva gesti triviali verso il pubblico.

