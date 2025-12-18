Piogge torrenziali raid aerei e aiuti in ritardo | la tregua con Israele regge ma a Gaza si continua a morire

Nonostante la tregua con Israele tenga, la situazione a Gaza resta drammatica. Piogge torrenziali, raid aerei e aiuti in ritardo aggravano la crisi umanitaria, mentre le perdite umane continuano. Oggi, un attacco aereo nel sud della Striscia ha causato una vittima, evidenziando come la violenza e la sofferenza persistano nonostante gli accordi.

Almeno una persona è morta oggi nel sud della Striscia di Gaza a seguito di un attacco aereo condotto dalle forze armate di Israele (Idf) lungo la linea designata per il cessate il fuoco che divide l’area ancora occupata dalle truppe dello Stato ebraico e il resto del territorio costiero palestinese. Malgrado la tregua infatti, che nonostante diverse violazioni continua a reggere da più di due mesi, a Gaza si continua a morire. Ancora sotto le bombe Il raid condotto questa mattina è stato confermato in una nota dalle Idf, secondo cui la vittima, che aveva attraversato la cosiddetta “Linea Gialla” prevista dagli accordi mediati da Usa, Egitto e Qatar tra Israele e Hamas, “rappresentava una minaccia immediata” per i soldati della 188esima Brigata corazzata dell’esercito israeliano, che hanno chiesto l’immediato intervento dell’Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Tpi.it

