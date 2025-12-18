Piogge forti in Toscana scatta una nuova allerta meteo gialla Le zone interessate

La Toscana si prepara a fronteggiare nuove piogge intense, con un’allerta meteo gialla che interessa diverse zone, tra cui Firenze. Dopo la mezzanotte di oggi, le precipitazioni continueranno ad aumentare, portando rischi di allagamenti e disagi lungo la costa e l’arcipelago. È fondamentale restare aggiornati e adottare le dovute precauzioni per affrontare questa fase di maltempo che si protrae.

Firenze, 18 dicembre 2025 – Prosegue la fase di maltempo che sta interessando la Toscana. Dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 18 dicembre, e per tutta la giornata di domani, venerdì 19, sono attese piogge e rovesci anche di forte intensità in particolare sull'arcipelago e sulla costa centro meridionale. Per questo motivo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un' allerta di codice giallo per forti temporali e per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalla mezzanotte di oggi, giovedì 18, fino alle 20 di domani, venerdì 19. Le aree interessate dall'allerta sono le isole dell'arcipelago toscano e la costa sud della Toscana.

Maltempo in Toscana, ancora codice giallo su isole e costa sud - Il maltempo che sta interessando la Toscana porterà di nuovo dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 18 dicembre, e nella giornata di domani, forti piogge sull'arcipelago e sulla costa centro meridionale. msn.com

Torna il maltempo: pioggia, vento e mareggiate. Scatta l'allerta gialla - Il nuovo bollettino meteo emesso dalla Sala operativa della Regione Toscana non porta buone notizie per la Maremma, in particolare per la zona costiera della provincia di Grosseto. corrieredimaremma.it

