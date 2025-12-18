Piogge e sfollati a Gaza | queste immagini non dimostrano la presunta Pallywood

Mentre a Gaza migliaia di sfollati combattono piogge torrenziali e condizioni difficili, alcune immagini condivise sui social alimentano accuse di manipolazione e fake news. È fondamentale analizzare con attenzione le fonti e il contesto di queste fotografie per comprendere la reale portata della crisi e distinguere tra realtà e strumentalizzazione mediatica.

Mentre a Gaza migliaia di sfollati affrontano piogge intense, freddo e campi allagati, sui social circolano immagini usate per sostenere che la crisi sia una messinscena. Alcuni post sostengono che le immagini della sofferenza siano false, costruite ad arte per propaganda, condividendo due immagini che mostrerebbero la presunta sceneggiata e il dietro le quinte. Entrambe sono state generate dall’AI. Per chi ha fretta. Entrambe le immagini non provengono da reportage, agenzie stampa o fonti giornalistiche affidabili.. La seconda immagine, usata per dimostrare una fantomatica messinscena, è stata generata con l’AI utilizzando come base la prima. 🔗 Leggi su Open.online

