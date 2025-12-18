pinocchio street festival la mostra in gipsoteca ne celebra il decennale

Il Pinocchio Street Festival celebra il suo decennale con una mostra in Gipsoteca, un’occasione per riflettere su un percorso ricco di emozioni e scoperte. Dieci anni di storie, sogni e avventure che hanno lasciato un segno indelebile, invitando a guardare avanti con curiosità e speranza. Un tributo a un viaggio che continua, tra tradizione e innovazione, per scoprire cosa riserva il futuro.

"A dieci anni la vita è ancora tutta da scoprire, ma ciò che si è vissuto è abbastanza per avere un'idea sul mondo". Con queste parole Alessio Michelotti, direttore artistico e anima di 'Senza Fili – Pinocchio Street Festival', presenta la mostra che sarà inaugurata domenica, alle 17, alla Gipsoteca Libero Andreotti, dedicata ai 10 anni dell'iniziativa. "Pinocchio a quell'età aveva già fatto una miriade d'esperienze – prosegue – incontrato i personaggi più stravaganti e incredibili, era stato in prigione perché innocente nel paese di Acchiappacitrulli, aveva lavorato nel teatro di Mangiafoco insieme ai suoi amici teste di legno, rischiando di essere arso vivo per favorire la cottura del montone del Maestro Burattinaio, e anche nel circo come ciuchino che sapeva far di conto.

