I fratelli Bianchi hanno denunciato i legali di Louis dopo le dichiarazioni sul presunto incesto a Rimini, sollevate durante il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. L’episodio ha acceso nuovamente i riflettori su una vicenda complessa e controversa, già oggetto di intense polemiche e discussioni pubbliche.

© Ilrestodelcarlino.it - Pierina, i fratelli Bianchi denunciano i legali di Louis per le dichiarazioni sul presunto incesto

Rimini, 18 dicembre 2025 – Quando l’ipotesi di un presunto rapporto incestuoso tra i fratelli Manuela e Loris Bianchi era stata sollevata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi per la prima volta nell’aula della Corte d’Assise durante il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, non aveva mancato di suonare come un calcio al vespaio dei pettegolezzi. Un’ipotesi che, dopo l’udienza, aveva tenuto banco sulle pagine dei giornali e nelle trasmissioni televisive che si occupano del giallo di Pierina nei giorni a venire. Un’ipotesi, che sin da subito aveva più che fatto storcere il naso ai protagonisti di quella che da Manuela e Loris Bianchi era stata presto bollata come “una squallida insinuazione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Pierina Paganelli, due anni dall'omicidio: a che punto è il processo a Louis Dassilva e il ruolo chiave di Manuela Bianchi

Leggi anche: Pierina Paganelli, legali della famiglia denunciano haters: “Parte di una strategia per influenzare processo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pierina Paganelli, al processo domanda choc su Manuela Bianchi e Loris/ Bruzzone: “Abbiamo intercettazioni” - Processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, domanda choc in aula su Manuela Bianchi e Loris non ammessa. ilsussidiario.net

Pierina Paganelli, legali della famiglia denunciano haters: “Parte di una strategia per influenzare processo” - I legali dei familiari di Pierina Paganelli hanno denunciato gli haters online, raccogliendo decine di nomi. fanpage.it

Pierina Paganelli/ Avvocato Saponi: “Ciò che dice Manuela Bianchi è riscontrato, troppi hater…” - A Storie Italiane tutti gli aggiornamenti sul giallo di Pierina Paganelli con le parole dell'avvocato Monica Lunedei, legale dei Saponi Ampio spazio sul giallo di Pierina Paganelli stamane a Storie ... ilsussidiario.net

Caso Pierina Paganelli, i figli contro Manuela Bianchi Manipolatrice