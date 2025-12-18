Pier Silvio Berlusconi super festa di Natale per i dipendenti Mediaset | Quest' anno siete stati grandi Le foto e il ricordo del padre

Pier Silvio Berlusconi ha celebrato una memorabile festa di Natale con i dipendenti Mediaset, riconoscendo il loro impegno con parole di stima. Un momento speciale di condivisione tra sorrisi, ricordi e gratitudine, che ha rafforzato il senso di comunità all’interno dell’azienda. Le immagini dell’evento testimoniano l’atmosfera di festa e collaborazione, lasciando un ricordo indelebile di un anno di successi e passione condivisa.

Ieri pomeriggio, a Cologno Monzese e in collegamento con le sedi romane, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato oltre 1.500 dipendenti e collaboratori di Mediaset per il tradizionale appuntamento per gli auguri natalizi. Un momento di condivisione e partecipazione che ha confermato il forte senso. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi: tutte le novità e indiscrezioni di Mediaset Leggi anche: Stop ai reality e nuove strategie: le mosse di Pier Silvio Berlusconi per Mediaset Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mfe, un 2025 con utile e dividendo per un gruppo che gioca sui tavoli di sei Paesi; Pier Silvio Berlusconi: Il mio sogno? La Serie A in chiaro su Canale 5; Pier Silvio Berlusconi, futura discesa in campo? Cosa risponde l'ad; Samira Lui conduttrice di Ok il prezzo è giusto? Il commento di Iva Zanicchi e le intenzioni di Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi alla cena di Natale con la stampa in Mediaset: “MFE è ormai una multinazionale dei media”. E poi interviene su Striscia la notizia, Sanremo, Amadeus ... - Pier Silvio Berlusconi alla cena di Natale con la stampa a Mediaset interviene su Striscia la notizia, Sanremo e Grande Fratello ... superguidatv.it

Pier Silvio Berlusconi: «Meloni miglior premier d'Europa. Ora facce nuove in Forza Italia». Tajani: il partito sta già andando in quella direzione - L’incontro con la stampa di fine anno dell'amministratore delegato di Mfe, che parla del governo, di Forza Italia, di editoria (con un elogio a Rcs e a Urbano Cairo) e di piani di espansione internazi ... corriere.it

Pier Silvio Berlusconi: "A Natale sarò con mia madre, è stata in ospedale. Saremo tutti insieme". Poi parla del futuro di Mediaset - Dal trascorrere i prossimi giorni di feste con la famiglia a tutti i nuovi programmi che saranno in palinsesto nel 2026, fino alle parole su Amadeus, Giorgia Meloni e Gerry Scotti ... today.it

Gli auguri di Natale di Pier Silvio Berlusconi: “Noi siamo una grande azienda, ma siamo anche una grande famiglia” - facebook.com facebook

Natale in casa Mediaset Pier Silvio Berlusconi incontra i dipendenti per scambiarsi gli auguri e celebrare un anno straordinario: “Con sette anni di lavoro, di determinazione e di coraggio abbiamo dato alla nostra azienda una dimensione da vera multinazional x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.