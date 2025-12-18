Nel pomeriggio del 17 dicembre, Pier Silvio Berlusconi ha riunito più di 1.500 dipendenti di Mediaset a Cologno Monzese, con collegamenti alle sedi di Roma, per lo scambio di auguri natalizi. Durante l’evento, ha ricordato affettuosamente il padre e condiviso i progetti futuri dell’azienda, sottolineando l’importanza della squadra e della continuità in un momento di festa e riflessione.

© Panorama.it - Pier Silvio Berlusconi, nel discorso di Natale il ricordo affettuoso del padre e il futuro di Mediaset

Nel pomeriggio di ieri 17 dicembre, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato più di 1.500 dipendenti e collaboratori di Mediaset a Cologno Monzese, con collegamenti anche con le sedi di Roma, in occasione del consueto scambio di auguri natalizi. Un momento di condivisione e partecipazione che ha confermato il forte senso di appartenenza che caratterizza il Gruppo. In un clima conviviale con cioccolata calda, vin brulé, panettone, pandoro e brindisi con tutti, all’incontro ha partecipato anche Max Giusti che, con la sua band, si è esibito in alcuni brani natalizi facendo cantare tutti i presenti. Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Oggi, attraversando il mondo di Mediaset, che è fatto da voi, ancora una volta siete riusciti a emozionarmi. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, super festa di Natale per i dipendenti Mediaset: "Quest'anno siete stati grandi". Le foto e il ricordo del padre

Leggi anche: Bonolis torna in prima serata, il futuro di Ilary Blasi a Mediaset e l’ipotesi Amadeus: parla Pier Silvio Berlusconi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pier Silvio Berlusconi: 'In Forza Italia servono facce nuove'; Pier Silvio Berlusconi: Striscia non può tornare al posto de La Ruota della fortuna. Stop all'Isola, GF deve evolvere; La ruota della politica Il rinnovamento di Forza Italia invocato da Pier Silvio Berlusconi ha spiazzato tutti; Pier Silvio Berlusconi: Il mio sogno? Una partita di Serie A in chiaro la domenica sera.

Pier Silvio Berlusconi: 'In Forza Italia servono facce nuove' - Il leader di FI: 'Ogni consiglio utile, al lavoro per rinnovare' (ANSA) ... ansa.it