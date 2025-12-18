Pier Silvio Berlusconi incontra i dipendenti per scambiarsi gli auguri e celebrare un anno straordinario

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i dipendenti per scambiarsi gli auguri e celebrare un anno straordinario. L’appuntamento, svoltosi a Cologno Monzese e in collegamento con le sedi romane, ha rappresentato un momento di condivisione e riconoscimento, sottolineando il percorso di successi raggiunto dall’azienda. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e guardare con fiducia al futuro.

© Liberoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi incontra i dipendenti per scambiarsi gli auguri e celebrare un anno straordinario Ieri pomeriggio, a Cologno Monzese e in collegamento con le sedi romane, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato oltre 1.500 dipendenti e collaboratori di Mediaset per il tradizionale appuntamento per gli auguri natalizi. Un momento di condivisione e partecipazione che ha confermato il forte senso di appartenenza che caratterizza il Gruppo. In un clima conviviale con cioccolata calda, vin brulé, panettone, pandoro e brindisi con tutti, all'incontro ha partecipato anche Max Giusti che, con la sua band, si è esibito in alcuni brani natalizi facendo cantare tutti i presenti. Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: "Oggi, attraversando il mondo di Mediaset, che è fatto da voi, ancora una volta siete riusciti a emozionarmi. Con sette anni di lavoro, di determinazione e di coraggio abbiamo dato alla nostra azienda una dimensione da vera multinazionale

