Il tradizionale brindisi natalizio a Cologno Monzese ha preso una piega inaspettata, diventando un momento indimenticabile per il Gruppo Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha lasciato tutti senza parole con un gesto carico di emozione, trasformando l’evento in un ricordo che resterà nella storia. Un Natale che ha toccato il cuore di molti, tra lacrime e emozioni sincere.

Pier Silvio Berlusconi, gli auguri di Natale fanno piangere tutti (VIDEO)

Il tradizionale brindisi natalizio a Cologno Monzese si è trasformato in un evento storico per il Gruppo Mediaset. Davanti a oltre 1.500 dipendenti, un Pier Silvio Berlusconi visibilmente emozionato ha tracciato il bilancio di un anno straordinario, segnato dal consolidamento di MFE – MediaForEurope. Tra cioccolata calda, l’energia di Max Giusti e un toccante ricordo del padre, l’amministratore delegato ha svelato cifre da capogiro che proiettano l’azienda verso una dimensione globale, invitando tutti a scoprire come il sogno di una TV europea sia diventato realtà. Leggi anche: Choc anche su Giulia Salemi: cosa è successo dopo lo scandalo che ha travolto il suo Pierpaolo e Signorini Il miracolo europeo e il ricordo di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

