Picierno sotto scorta | ‘non faccio più passeggiate a volte piango’

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pina Picierno condivide il peso di una scelta coraggiosa, vivendo sotto scorta a causa delle minacce ricevute per il suo sostegno all’Ucraina. Tra momenti di paura e emozioni intense, la vicepresidente del Parlamento europeo rivela il costo personale di mantenere fede ai propri valori in un contesto di tensione e intimidazioni.

“La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno racconta a Le Monde il prezzo personale della sua scelta di schierarsi apertamente a fianco dell’Ucraina: da mesi vive sotto scorta, tra minacce di morte e intimidazioni. Nel suo ufficio a Bruxelles, simboli della resistenza ucraina convivono con un ‘panic button’, per allertare le squadre di sicurezza del. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

