Picchiava la moglie che rifiutava il velo islamico condannato marocchino
Un uomo marocchino condannato per aver ripetutamente aggredito la moglie, minacciandola con un coltello da cucina, a causa del suo rifiuto di indossare il velo islamico e della volontà di vivere all’occidentale. Un episodio che evidenzia le tensioni culturali e le violenze domestiche legate alle differenze di valori e tradizioni.
L'uomo avrebbe più volte picchiato la moglie, minacciandola di morte con un coltello da cucina, perché lei voleva vivere all'occidentale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La moglie dell'uomo era già stata condannata in abbreviato a 3 anni e 3 mesi
