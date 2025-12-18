Picchiava la moglie che rifiutava il velo islamico condannato marocchino

Un uomo marocchino condannato per aver ripetutamente aggredito la moglie, minacciandola con un coltello da cucina, a causa del suo rifiuto di indossare il velo islamico e della volontà di vivere all’occidentale. Un episodio che evidenzia le tensioni culturali e le violenze domestiche legate alle differenze di valori e tradizioni.

Maltratta la moglie che rifiutava il velo, condannato a 8 anni - Un ex militare in Marocco, di 56 anni, è stato condannato dal Tribunale collegiale di Rimini a otto anni anni per maltrattamento in famiglia. rainews.it

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «PICCHIAVA LA MOGLIE CHE RIFIUTAVA IL VELO, CONDANNATO» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it

La moglie dell’uomo era già stata condannata in abbreviato a 3 anni e 3 mesi - facebook.com facebook

