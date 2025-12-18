Stasera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21:15 su La7, torna Piazzapulita, il talk di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Un appuntamento imperdibile con anticipazioni, ospiti e analisi sui temi più caldi del momento. Non perdere l’opportunità di scoprire le ultime novità e di ascoltare le voci più autorevoli, in un approfondimento che promette di tenerti con il fiato sospeso.

© Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 18 dicembre 2025

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 dicembre 2025. Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 dicembre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Il programma oggi non va in onda per la pausa natalizia e tornerà regolarmente dopo le feste. Al suo posto in prima serata su La7 il film storico Il processo di Norimberga. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 4 dicembre 2025

Leggi anche: Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 11 dicembre 2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Piazzapulita, ospiti stasera: puntata speciale sulle ipocrisie della Destra al Governo; Piazzapulita; Piazzapulita, temi e ospiti di stasera (11 dicembre): L'Italia? A noi; Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo.

Piazzapulita, ospiti stasera: puntata speciale sulle ipocrisie della Destra al Governo - Oggi 11 dicembre in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. affaritaliani.it

Piazzapulita, ospiti stasera: un'inchiesta sulla scalata di MPS a Mediobanca e le Olimpiadi di Milano-Cortina. Tutti i temi - Oggi 4 dicembre in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli . affaritaliani.it

Piazzapulita 4 dicembre 2025: Landini, Aprile, Giannini e Scanzi tra gli ospiti di Corrado Formigli - Piazzapulita anticipazioni 4 dicembre 2025: Formigli indaga sulla scalata MPS–Mediobanca e sulle Olimpiadi Milano Cortina con Landini, Serra, Aprile, Giannini e Scanzi. atomheartmagazine.com