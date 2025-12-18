Piazza Della Libertà si trasforma in una Festa | concerto gratuito di Vinicio Capossela

Lunedì 29 dicembre, Piazza della Libertà a Ostuni si trasforma in un palcoscenico di musica e gioia con un concerto gratuito di Vinicio Capossela. Un evento che celebra la festa attraverso un repertorio vario e imprevedibile, riflettendo l’anima multiforme della celebrazione. Un’occasione unica per vivere un momento di condivisione e musica, immersi nell’atmosfera festosa della città.

Lunedì 29 dicembre alle ore 21 in piazza della Libertà a Ostuni è la volta invece di un grande spettacolo gratuito che vuole celebrare la festa e realizzarla attraverso un repertorio vario e imprevedibile, in linea con l'anima multiforme della festa, che attinge all'ampio repertorio.

