Piazza Affari il raduno che riporta in strada le grandi storiche

A Milano, Piazza Affari si trasforma nel palcoscenico di un ritorno alle radici dell’automotive. Tra marmo e acciaio, l’energia e la passione si riaccendono, portando in strada le grandi storiche del settore. Un raduno autentico, senza formalità, dove il cuore e la storia dialogano sotto il cielo di Milano, ridando vita a un passato che si rinnova nel presente.

Piazza Affari, il raduno che riporta in strada le grandi storiche Non serve un salone né un red carpet: a Milano basta Piazza Affari. Qui, tra marmo e acciaio, il mondo dell'automotive torna alle origini. Le auto storiche entrano in scena come dive senza tempo, e la città le accoglie con lo stupore che si riserva ai capolavori. La sfilata in Piazza Affari. La piazza, solitamente consacrata alla finanza e al ritmo serrato degli affari, cambia pelle in un istante. Basta la curva di una carrozzeria, un riflesso sulla cromatura o il borbottio di un motore per trasformarla in un teatro a cielo aperto. E quando arrivano loro – le storiche, le youngtimer, le instant classic, le collezionabili – tutto si ferma.

