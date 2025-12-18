Piano del traffico è svolta Città più a misura di pedale

Fano abbraccia il futuro con un nuovo Piano Urbano del Traffico, puntando decisamente sulla mobilità sostenibile. Presentato recentemente al Teatro della Fortuna, il progetto rafforza la rete ciclabile come elemento centrale per migliorare sicurezza, vivibilità e armonia tra tutte le modalità di movimento. Un passo importante verso una città più a misura di pedale, dove biciclette e pedoni trovano spazio e rispetto, ridefinendo il modo di vivere e condividere gli spazi urbani.

Fano ridisegna la propria mobilità puntando con decisione sulla bicicletta. Il nuovo Piano urbano del traffico, presentato l'altra sera alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, individua nella rete ciclabile l'asse portante su cui costruire sicurezza stradale, qualità dello spazio pubblico e nuovi equilibri tra auto, pedoni e ciclisti. Un cambio di approccio che passa attraverso il Biciplan, non un semplice elenco di piste ma uno strumento strategico integrato nel PUT. A illustrarlo alla città è stato Jacopo Ognibene, Mobility Practice Leader e Project Manager di NET Engineering Srl, la società incaricata dal Comune per la redazione del piano.

