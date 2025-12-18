Piano commerciale iter iniziato nel 2018 e non completato

Dal 2018, il Piano Commerciale, che comprende i Piani Chioschi, Edicole e Posteggi, rimane incompleto. Nonostante le promesse, l’iter non è stato finalizzato, suscitando dubbi e aspettative non soddisfatte. A novembre, ho presentato un’interrogazione per fare luce sulla sua attuale situazione, evidenziando l’urgenza di un intervento concreto per completare un percorso avviato anni fa e ancora irrisolto.

