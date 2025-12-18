PGS quattro vincitori italiani diversi in quattro gare Chi resterà fuori dalle Olimpiadi?

Quattro talenti italiani si sfidano in quattro tappe diverse, tutti con l’obiettivo di conquistare un posto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La selezione è già in pieno corso, tra sfide e determinazione, per decidere chi rappresenterà l’Italia sul palcoscenico globale dello snowboard alpino. La battaglia per il sogno olimpico è appena iniziata, e ogni risultato conta in questa corsa verso i Giochi.

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono virtualmente già cominciati per i componenti della Nazionale italiana maschile di snowboard alpino, che si stanno dando battaglia nella prima parte della stagione per imporsi nella selezione interna verso la rassegna a cinque cerchi. Ogni Paese potrà schierare infatti al massimo quattro uomini nel gigante parallelo delle Olimpiadi, senza alcuna eccezione. L'Italia, che può contare su una vera e propria corazzata, dovrà quindi effettuare giocoforza dei tagli molto dolorosi escludendo almeno un paio di atleti che avrebbero avuto il potenziale per giocarsi qualcosa di importante sulla pista olimpica di Livigno.

